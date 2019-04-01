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Понад 95% протоколів: загострилась боротьба за п'яте місце
Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,22% і 15,93% голосів виборців відповідно.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 95,30% протоколів.
За Юлію Тимошенко проголосували 13,39% виборців.
Юрій Бойко отримав 11,62% голосів, Анатолій Гриценко – 6, 94%, Ігор Смешко – 6,03%, Олег Ляшко - 5,47%, Олександр Вілкул - 4,18%, Руслан Кошулинський - 1,63%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,18% виборчих бюлетенів.
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