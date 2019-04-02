Дoбa ООС: поранено трьох українських військових

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 2 квітня говориться:

«1 квітня противник 18 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому п'ять разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наших захисників п'ять разів:

двічі – зі стрілецької зброї – поблизу селища ПІСКИ;

зі станкових протитанкових гранатометів – біля міста АВДІЇВКА;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

з великокаліберних кулеметів – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 13 обстрілів:

шість разів – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села КРИМСЬКЕ;

двічі – з міномету калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

двічі – з міномету калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища ЗОЛОТЕ-4;

з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ;

з великокаліберних кулеметів – у районі населених пунктів ХУТІР ВІЛЬНИЙ та НОВОТОШКІВСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.

На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши шістьох окупантів.

Також вогнем у відповідь знищено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби ворог обстріляв із мінометів калібрів 120 та 82 мм наших захисників у районі селища міського типу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Втрат серед особового складу немає.

Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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02 Апреля 2019 08:22

 

 

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