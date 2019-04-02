Тимошенко вважає, що Порошенко вкрав в неї голоси, через що українській народ втратив «шанс на нове життя»

Юлія Тимошенко, яка балотувалася у президенти і зайняла третє місце у першому турі, заявила, що Петро Порошенко сфальшував свої результати і забрав у неї частину голосів.

Про це вона сказала під час брифінгу у вівторок, повідомляє Українська правда.

За її словами, перший тур виборів, який відбувся 31 березня, був перетворений на фарс діючим президентом.

«Порошенком були сфальшовані його результати», - сказала Тимошенко.

«Перше, в Україні були застосовані технології, які привели до тих результатів, які ми отримали - це реєстрація 39 кандидатів, використання адмінресурсу… Їм вдалося розпорошити голоси проєвропейських, опозиційних сил», - сказала політик.

Крім того, вона зазначила, що також був підкуп виборців за рахунок бюджету, зокрема одноразова доплата до пенсій, монетизація субсидій і виплата так званої матеріальної допомоги.

«Ще одне, на виборах був зареєстрований мій однофамілець, і таким чином діючий президент забрав голоси у мене», - заявила Тимошенко.

Крім того, лідерка «Батьківщини» наголосила, що крім тих відсотків, які взяв сам Тимошенко, ще більше одного відсотка бюлетенів були зіпсовані, коли виборці ставили по дві «пташечки» за обох Тимошенків - Юрія і Юлію.

Вона додала, що фальшування виборів було як до, під час, так і після виборів, і це нібито підтверджується паралельними підрахунками її штабу.

«Зараз хочу конкретно заявити про те, що вибори Порошенком сфальшовані і він туди (до другого туру) прорвався нечесним шляхом», - сказала Тимошенко.

При цьому вона зазначила, що не піде до суду для оскарження результатів, оскільки не вірить у їхню чесність, бо Порошенко «приватизував судову систему».

На її думку, в українців був шанс на нове, гідне життя , але він був змарнований.

Разом з тим політик наголосила, що розроблений її командою «Новий курс» не був лише програмою для передвиборчої реклами і вона докладе зусиль, щоб його реалізувати.