«Самопоміч» Садового піде на вибори як «самодостатня політична сила»

Політична партія «Самопоміч» буде брати участь у виборах до парламенту восени 2019 року як самостійна сила.

Про це заявив лідер політсили, мер Львова Андрій Садовий під час звернення, опублікованого на сторінці у Facebook.

«Мене часто питають, а що «Самопоміч»? А що далі? Даю пряму відповідь: «Самопоміч» буде брати участь у виборах до наступного парламенту як самодостатня політична сила», - сказав він.

Нагадаємо, 1 березня Садовий вирішив відмовитися від участі у президентських виборах на користь Анатолія Гриценка.

Наразі у Верховній Раді є фракція «Самопомочі». У 2014 році у Раду пройшли 33 кандидата від цієї політсили.