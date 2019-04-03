 

03 апреля

15:27

Уряд закрив «шпарину» у небі, крізь яку Бойко і Медведчук літали до Москви

14:33

Справа АРМА: детективи НАБУ прийшли з обшуком до агентства з розшуку

13:14

Перша вимога «молоді Зеленського» до Порошенка – «скасувати декларування доходів і витрат для громадських активістів»

10:09

«Опоблок-ПМіР» (за Вілкула) закликав своїх виборців ігнорувати другий тур виборів

09:44

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

07:53

Дoба ООС: загинули двоє українських військових, ще двох поранено

02 апреля

20:27

ДБР буде розбиратися з прикордонниками і авіаслужбою через політ Бойка і Медведчука до Москви

18:48

«Самопоміч» Садового піде на вибори як «самодостатня політична сила»

18:38

КС відкрив шлях для перейменування Дніпропетровської області

17:54

Суд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про націоналізацію ПриватБанку

13:07

Тимошенко вважає, що Порошенко вкрав в неї голоси, через що українській народ втратив «шанс на нове життя»

08:46

97,78% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка знов збільшився

08:22

Дoбa ООС: поранено трьох українських військових

01 апреля

23:31

Понад 95% протоколів: загострилась боротьба за п'яте місце

20:54

Меркель привітала Порошенка з успіхом на виборах

18:47

У Порошенка вже менш 16%

16:21

ЦВК почала отримувати протоколи з «мокрими» печатками

15:17

Луценко прикрасив собою «день дурня»: помилково «зробив» дружину Ірину доларовою мільйонеркою

14:59

Понад 80% протоколів: Тимошенко трохи наблизилась до Порошенка

14:45

У «ДНР» вже відмовились від «діалогу» з Зеленським

11:21

Дебати відбудуться вже завтра. У суді - щодо націоналізації «Приватбанку» Коломойського

11:11

Понад 65% протоколів: без суттєвих змін

10:11

Зеленського вже не лякають ані інтерв’ю, ані дебати

10:04

57,46% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка зростає

09:45

У штабі Порошенка втішаються: у нього є великий резерв

09:37

Порошенко - молодим українцям: президент РФ не Петросян

09:27

ЦВК опрацювала понад половину протоколів: попереду Зеленський і Порошенко

09:18

Доба ООС: майже тиша, втрат немає

00:58

Більш ніж половина виборців Закарпаття не голосувала

00:14

1,1% протоколів: Зеленський – 26,99%, Порошенко – 17,57%

Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

Через низку скандалів глава Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель пішов зі своєї посади. Його звинувачують у приховуванні доходів та отриманні дорогого годинника від Григорія Суркіса - почесного президента Федерації футболу України, колишнього віце-президента УЄФА.


Президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) пішов у відставку. Про це під час телефонної конференції він повідомив керівництво DFB у вівторок, 2 квітня, йдеться у заяві союзу, інформує DW.

Це рішення невідкладно набуло чинності.

Останнім часом Ґріндель став об'єктом жорсткої критики через публікації у ЗМІ, що поставили під питання чесність футбольного функціонера. Перша з них, у журналі Spiegel, стосувалася платежів загальною сумою близько 78 тисяч євро, що Ґріндель отримав від одного з підрядників Німецького футбольного союзу - компанії DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft. Ці гроші він заробив у 2016-2017 роках як голова наглядової ради підприємства, але не повідомив про них публічно.

Проте ще більшого резонансу набув скандал через дорогий годинник, який Ґріндель отримав від українського олігарха Григорія Суркіса. Згідно з інформацією газети Bild, яку було оприлюднено на початку цього тижня, декілька років тому Суркіс подарував німецькому футбольному функціонеру коштовний годинник, вартість якого складала приблизно 6 тисяч євро. Цей годинник Ґріндель також не задекларував. Натомість він заявив журналістам, що вважає це суто приватним подарунком. «Це було питанням ввічливості - прийняти цей подарунок», - заявив функціонер, на думку якого це не створювало жодного конфлікту інтересів. Пізніше він все ж вибачився за рішення взяти коштовний подарунок.

Із Суркісом, який протягом 12 років обіймав посаду глави Федерації футболу України, німецького функціонера пов'язувала спільна робота у виконкомі УЄФА. Ґріндель керував DFB майже три роки - з квітня 2016 року. Це найменший термін на посаді голови союзу за всю історію його існування. До цього він обіймав посади фінансового директора союзу, а також був депутатом Бундестагу і журналістом німецького мовника ZDF. Попри скандали він поки що зберігає свої посади в УЄФА та ФІФА.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

03 Апреля 2019 09:44

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (15)

Ні, «камбек» вже неможливий (11)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 