Глава Німецького футбольного союзу подав у відставку через годинник від Суркіса

Через низку скандалів глава Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель пішов зі своєї посади. Його звинувачують у приховуванні доходів та отриманні дорогого годинника від Григорія Суркіса - почесного президента Федерації футболу України, колишнього віце-президента УЄФА.

Президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) пішов у відставку. Про це під час телефонної конференції він повідомив керівництво DFB у вівторок, 2 квітня, йдеться у заяві союзу, інформує DW.

Це рішення невідкладно набуло чинності.

Останнім часом Ґріндель став об'єктом жорсткої критики через публікації у ЗМІ, що поставили під питання чесність футбольного функціонера. Перша з них, у журналі Spiegel, стосувалася платежів загальною сумою близько 78 тисяч євро, що Ґріндель отримав від одного з підрядників Німецького футбольного союзу - компанії DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft. Ці гроші він заробив у 2016-2017 роках як голова наглядової ради підприємства, але не повідомив про них публічно.

Проте ще більшого резонансу набув скандал через дорогий годинник, який Ґріндель отримав від українського олігарха Григорія Суркіса. Згідно з інформацією газети Bild, яку було оприлюднено на початку цього тижня, декілька років тому Суркіс подарував німецькому футбольному функціонеру коштовний годинник, вартість якого складала приблизно 6 тисяч євро. Цей годинник Ґріндель також не задекларував. Натомість він заявив журналістам, що вважає це суто приватним подарунком. «Це було питанням ввічливості - прийняти цей подарунок», - заявив функціонер, на думку якого це не створювало жодного конфлікту інтересів. Пізніше він все ж вибачився за рішення взяти коштовний подарунок.

Із Суркісом, який протягом 12 років обіймав посаду глави Федерації футболу України, німецького функціонера пов'язувала спільна робота у виконкомі УЄФА. Ґріндель керував DFB майже три роки - з квітня 2016 року. Це найменший термін на посаді голови союзу за всю історію його існування. До цього він обіймав посади фінансового директора союзу, а також був депутатом Бундестагу і журналістом німецького мовника ZDF. Попри скандали він поки що зберігає свої посади в УЄФА та ФІФА.