«Опоблок-ПМіР» (за Вілкула) закликав своїх виборців ігнорувати другий тур виборів

8 місце (4,15% голосів), яке посів висуванець Ахметова-Новинського-Колєснікова в першому турі, змушує цю партію завити, що українці проголосували за війну і «кота в мішку».

У партії «Опозиційний блок - Партія миру і розвитку» (не плутати з партією «Опозиційна платформа — За життя» Рабіновича-Медведчука-Льовочкіна, чий кандидат Юрій Бойко набрав 11,67% і посів 4-е місце) за підсумкам провалу на виборах їхнього кандидата зробили таку заяву:

«Перший тур президентських виборів показав, що в українському суспільстві як і раніше затребувані відвертий популізм та революційні емоції. Результатом стало те, що до другого туру вийшли не прихильники миру та відновлення економіки, а представник «Партії війни» та відвертий популіст.

У ситуації, що склалася, ми не маємо права закликати підтримувати чинного Президента Петра Порошенка, оскільки вважаємо час його керівництва країною часом деградації системи державного управління, епохою брехні та лицемірства у політиці. Саме він несе відповідальність за війну та розруху, смерть десятків тисяч українців, за переслідування канонічної Церкви, за режим страху та насильства, розгул політичного бандитизму, втрату країною всіх елементів суб'єктності…

У той же час ми не можемо підтримувати кандидатуру Володимира Зеленського, заяви якого розходяться з нашими принциповими позиціями. Відсутність чіткої програми та управлінського досвіду, політична еклектика та популізм Зеленського не дають нам права закликати наших виборців голосувати та обрати «кота в мішку».

Найбільш чесна позиція - закликати наших виборців відмовитися від підтримки будь-якого з кандидатів».