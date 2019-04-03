Справа АРМА: детективи НАБУ прийшли з обшуком до агентства з розшуку

Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють обшук в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у Києві.

Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

В межах цього ж провадження досліджуються обставини вчинення незакінченого замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 млрд грн групи підприємств ТОВ «Росток-Холдинг», додали в бюро.

Зазначається, що під час досудового розслідування, розпочатого в січні 2019 року, детективи НАБУ, з-поміж іншого, вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств.

Обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду Києва та проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП.