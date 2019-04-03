Уряд закрив «шпарину» у небі, крізь яку Бойко і Медведчук літали до Москви

Кабмін України заборонив нерегулярні авіарейси між Україною та РФ.

Про це повідомив у Тwitter міністр внутрішніх справ Україні Арсен Аваков:

«Уряд з ініціативи МВС закрив нормативну шпарину, яку використали для принизливого візиту на поклон до Кремля їхні посіпаки Бойко-Медведчук. Відтепер з України у країну-агресор заборонено будь-яке, авіасполучення окрім міжнародних місій ООН, ОБСЄ, Червоного хреста».

Як відомо, президент Петро Порошенко указом від 16 вересня 2015 року ввів у дію рішення РНБО від 2 вересня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», під які підпала низка російських авіакомпаній, зокрема найбільша – «Аерофлот».

25 вересня 2015 р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону польотів в Україну цих російських авіакомпаній.

У свою чергу Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) з 25 жовтня 2015 року ввело повну заборону на використання повітряного простору РФ для авіакомпаній України.

У листопаді того ж року Державіаслужба України повідомила російській стороні про заборону транзиту через Україну для авіакомпаній РФ із 26 листопада.