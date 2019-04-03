Смешко не виключає дострокового «неминучого краху» Порошенка і Зеленського і збирається врятувати «захворілу Європу»

Коли за декілька тижнів після своєї появи на телебаченні посів шосте місце на виборах, випередивши навіть Ляшка, то можна і рятівником Європи себе позиціонувати…

Кандидат у президенти Ігор Смешко (6,04% голосів виборців, 6-е місце) звернувся до своїх виборців:

«Майже один мільйон двісті тисяч виборців (більше 6% загального числа голосів), які проголосували за нашу програму – це реальна основа для першої політичної партії, заснованої на ідеології консервативної демократії, яка неодмінно увійде у Верховну Раду на наступних парламентських виборах…

В мене немає сумнівів: ми здатні збільшити нашу підтримку в рази та зможемо реально претендувати на найбільшу парламентську політичну фракцію у Верховній Раді нового скликання…

Діючу політичну владу в особі Петра Порошенка ми НЕ підтримували і НЕ збираємося підтримувати і у другому турі виборів президента. Вважаємо, що Петро Порошенко, який не виправдав надії мільйонів українців і зганьбив ідеали Майдану, має піти в історію. На жаль, не героєм…

Передбачуючи ваше запитання стосовно пана Зеленського, відверто відповідаю: знаю лише талановитого актора Зеленського. Маю людську симпатію до його таланту. Політика, державника, фахівця в системних державних органах управління Зеленського не знаю. Тому ще раз нагадую старе добре англійське правило голосування при демократії: «На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі виборів – по обставинам. За найменше зло проти вашої батьківщині і вашої сім'ї».

Ваше голосування, дорогі мої виборці, вже запустило серйозні зміни в політичній системі парламентсько-президентської республіки. Будь-хто з двох лишився кандидатів в президенти не зможе повноцінно правити без підтримки з боку Верховною Ради та прийняття закону «Про імпічмент»…

Отже, якщо не трапиться дива з перевтіленням:

– у першому випадку бізнесмена на державника

– у другому випадку актора в реального виконавця плану, стратегії, задумок, вже сформульованими і написаними кращими державниками і фахівцями, які ще лишились в Україні

…крах цих двох не безталанних особистостей неминучий. Як і позачергові президентські вибори невдовзі після парламентських…

Свято вірю в нашу з вами Перемогу, повернення наших земель та історичну місію спасіння не тільки рідної України, але й, можливо згодом, захворілої Європи».