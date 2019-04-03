До 100% обробки протоколів ЦВК не вистачає даних з однієї дільниці

Центральна виборча комісія порахувала 99,99% протоколів голосування на виборах президента України. До ЦВК не надійшли дані лише з однієї дільниці — №94 в Обухові, що на Київщині.

Про це заступник глави ЦВК Євген Радченко заявив на брифінгу 3 березня, повідомляє Громадське.

На 94-й дільниці, за даними ЦВК, комісія не змогла зібратися та належним чином оформити протокол.

Також Радченко зазначив, що з протоколів 103 комісій на уточнення відправили лише 4 — «це гарний результат». Уточнення є незначними, вони не впливають на «поділ сил» у протоколах, вказав Радченко.

Він також додав, що станом до 3 березня ЦВК не отримувала інформації про оскарження результатів.

Остаточні результати планують оголосити 4-6 квітня.