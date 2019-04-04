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Дoбa OОС: знищено ще двох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 4 квітня говориться:
«3 квітня противник шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши чотири рази озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наших захисників:
з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;
з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли:
двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм – біля села КРИМСЬКЕ;
з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;
зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.
Втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши трьох окупантів.
Також знешкоджено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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