Дoбa OОС: знищено ще двох окупантів

 

05 апреля

11:27

З початку року гуманітарна допомога ОРДЛО надходить лише з території України: останній «гумконвої» з РФ прийшов туди ще у грудні

10:50

Порошенко вважає, що тепер вже Зеленський проявив неповагу - до Тимошенко та її виборців

10:35

В аналізах Порошенка не знайшли нічого цікавого

10:23

Допінг-олімпіада: Зеленський випередив Порошенка у «першому турі» дебатів. Але вже програє йому у «другому турі»

08:55

У «военторзі» Путіна – розпродаж: ОБСЄ ледь встигає фіксувати в ОРДЛО новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби

08:03

Доба ООС: у відповідь на поранення українського військового знищено чотирьох окупантів

01:15

Порошенко записав ще одне відеозвернення до Зеленського

04 апреля

22:18

«Друзям – все!»: штаб Порошенка визнає право Зеленського ділитися аналізами виключно з симпатиками

21:15

Підсумки першого туру виборів президента надихнули українських попів Гундяєвського патріархату на нове паскудство

20:09

В НАТО погодили «чорноморський» пакет на підтримку України

18:45

У Зеленського заявили, що дебатувати на «Олімпійському» можна, а здавати аналізи – ні. Він здасть своїх аналізи іншому ТБ-шоумену – з РФ

18:00

АМКУ наклав рекордний штраф на змовників, які розіграли харчові торги Міноборони вартістю 2,2 млрд

17:30

Медекспертиза кандидатів у президенти: для журналістів оголосили акредитацію

17:11

Вибух у Києві: диверсант-невдаха помер у лікарні

16:43

Медведчук у захваті від прогнозів президента Білорусі, який передбачає перемогу Порошенка у другому турі

14:53

У Києві з’явилась вулиця на честь сенатора Маккейна

14:04

РФ продовжує затримувати судна біля Керченської протоки

13:46

Митрополит Епіфаній привітав НАТО з ювілеєм: «Тільки разом ми можемо захистити свободу від зла»

11:44

Перший віце-спікер Ради спокусилась на російський фейк «про Зе»

11:09

Гриценко переконався, що «чесних більше» - тому що отримав 6,91% голосів

10:30

Окупанти Криму засудили двох українських «диверсантів» до 14 років

10:17

МВС попередило фанатів кандидатів у президенти: порядок на НСК «Олімпійський» буде забезпечено на рівні вимог УЄФА

07:57

Порошенко погодився дебатувати з Зеленським на стадіоні

07:42

100% протоколів: за Зеленського – 5 713 825 голосів виборців, за Порошенка - 3 014 523

07:35

Дoбa OОС: знищено ще двох окупантів

03 апреля

21:06

До 100% обробки протоколів ЦВК не вистачає даних з однієї дільниці

19:51

Зеленський вирішив дебатувати з Порошенком на арені «Олімпійського»

17:53

Смешко не виключає дострокового «неминучого краху» Порошенка і Зеленського і збирається врятувати «захворілу Європу»

15:27

Уряд закрив «шпарину» у небі, крізь яку Бойко і Медведчук літали до Москви

14:33

Справа АРМА: детективи НАБУ прийшли з обшуком до агентства з розшуку

Дoбa OОС: знищено ще двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 4 квітня говориться:

«3 квітня противник шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши чотири рази озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наших захисників:

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли:

двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм – біля села КРИМСЬКЕ;

з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – у районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.

Втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох та поранивши трьох окупантів.

Також знешкоджено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Апреля 2019 07:35

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (35)

Ні, «камбек» вже неможливий (20)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 