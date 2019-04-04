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100% протоколів: за Зеленського – 5 713 825 голосів виборців, за Порошенка - 3 014 523
Володимир Зеленський і Петро Порошенко вийшли до другого туру виборів, набираючи 30,24% і 15,95% голосів виборців відповідно.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 100% електронних протоколів (18 893 879 голосів).
За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців.
Юрій Бойко отримав 11,67% голосів, Анатолій Гриценко – 6, 91%, Ігор Смешко – 6,04%, Олег Ляшко - 5,48%, Олександр Вілкул - 4,15%, Руслан Кошулинський - 1,62%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,18% виборчих бюлетенів.
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