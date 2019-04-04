Гриценко переконався, що «чесних більше» - тому що отримав 6,91% голосів

Не посперечаєшся.

Кандидат у президент Анатолій Гриценко натхненно прокоментував свій здобуток у першому турі виборів (6,91% голосів виборців, 5-е місце):

«На сайті ЦВК ми побачили, скільки нас з Вами точно – один мільйон триста шість тисяч чотириста одинадцять!..

Дякую десяткам тисяч Волонтерів, які під прапором #ЧеснихБільше витрачали свій час і кошти…

Ми принципово не поливали брудом інших кандидатів (дів. Гриценко на пропозицію Тимошенко відповів як «достатньо розумний» полковник запасу: «Чи гормони закипіли?..» - «Обком»).

За Порошенка я не проголосую ніколи… За Зеленського? Скажу прямо: я ще не можу дати Вам поради, сам не визначився. Зважую шанси і водночас ризики для країни, ще недостатньо інформації отримав. За тиждень матиму позицію і рішення, Вам одразу повідомлю» (кінець цитати).

Від «ОБКОМУ»: Цікаво, звісно, якою буде за тиждень ця «позиція» А. Гриценко, якщо одна в нього вже є давно - «Громадянська позиція»?