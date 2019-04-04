Перший віце-спікер Ради спокусилась на російський фейк «про Зе»

Колишній журналіст, перший заступник голови Верховної Ради від БПП Ірина Геращенко заявила, що інформація про російську фірму, яка має корпоративні права на відеоролик кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати є фейком і видалила свій попередній пост про це.

Про це повідомив Укрінформ.

«До фейків і аферистів ставлюся негативно. Тому фейки видаляю і визнаю, якщо був фейк. Буду рада, якщо цього золотого правила дотримуватимуться і опоненти», - написала Геращенко у Facebook.

Вона додала, що має на увазі «дорогий і пафосний ролик Зе про стадіон».

«Його знімали місцеві продакшн, як з’ясувалося, а РФ-компашки просто відразу радісно його залили собі і позначили свого фаворита на українських виборах», - пояснила Геращенко.

Раніше Геращенко на сторінці у Facebook опублікувала інформацію про те, що російська фірма має корпоративні права на відеоролик кандидата в президенти Володимира Зеленського про дебати.

«Ще президентом не став, а вже передав корпоративні права на себе Росії. Kedoo_Entertainment_Russia. - фірмочка, яка має корпоративні права про ролік на НАШОМУ стадіоні», - писала раніше Геращенко. До допису вона також додавала відповідний скріншот.