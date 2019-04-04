Митрополит Епіфаній привітав НАТО з ювілеєм: «Тільки разом ми можемо захистити свободу від зла»

Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав партнерів України з НАТО з 70-річчям від дня підписання Північноатлантичного договору.

«Вітаю наших друзів із 70-річчям договору НАТО. Свого часу євроатлантичні країни об'єдналися, щоб захищати свободу. Свобода - це дар Божий, апостол Павло говорить: «Де Дух Божий, там свобода». Тільки разом ми можемо захистити цей дар від зла», - написав він у Twitter у четвер англійською мовою.