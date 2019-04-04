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РФ продовжує затримувати судна біля Керченської протоки

Тривалість штучного затримування суден залишається в 3-6 разів більше, ніж до початку блокади Керченської протоки з боку Росії.


Про це головний редактор Black Sea News Андрія Клименка у Facebook.

За його словами, час затримання суден на вході в Азовське море в березні становив в середньому 25,3 години, на виході - 33,7 години.

«На вході в Азовське море - в середньому 25,3 години, що є мінімальним за весь період блокади, але все ще більше, ніж у липні, на початку блокади Керченської протоки; на виході з Азовського моря - зростання після зниження в грудні-січні триває, в середньому затримка склала 33,7 години, у лютому була 30,6 години, у січні - 23,9», - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що ні про яке «припинення блокади мови не йде», тривалість штучного затримування судів залишається в 3-6 разів більше, ніж до початку блокади Керченської протоки.

Нагадаємо, що 1 лютого 2019 р. міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що морській галузі України в цілому завдано збитків в обсязі близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі.


РБК-Україна

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04 Апреля 2019 14:04

 

 

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