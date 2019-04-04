У Києві з’явилась вулиця на честь сенатора Маккейна

Київська міська рада на пленарному засіданні в четвер підтримала перейменування вул. Івана Кудрі в Печерському районі столиці на честь сенатора США Джона Маккейна.

Як повідомляє в четвер прес-служба Київради, таке рішення підтримав 71 депутат.

«Маккейн активно обстоював інтереси України та підтримував наше прагнення жити в сучасній, демократичній країні. Він неодноразово бував на фронті. Хочу зазначити, що до нас зверталися громадські організації, жителі, було зареєстровано електронну петицію до міської влади з пропозицією вшанувати ім'я Джона Маккейна в столичній топоніміці. Тому цілком логічно, що Київрада назвала одну з вулиць на його честь», - зазначив заступник мера столиці - секретар Київради Володимир Прокопів.

Він також нагадав, що ініціативу перейменування підтримала сім'я американського політика - Київрада отримала офіційного листа від дружини сенатора Сінді Маккейн.

Зазначається, що рішення перейменувати вулицю їм І.Кудрі пов'язане з тим, що він був радянським розвідником і керівником підпільної розвідувально-диверсійної групи в Києві під час Другої світової війни, а його головним завданням була боротьба з «українськими націоналістами».