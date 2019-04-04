Вибух у Києві: диверсант-невдаха помер у лікарні

Чоловік, який здійснив спробу мінування автомобіля співробітника спецслужби у Києві 4 квітня, помер у лікарні.

Про це у Facebook написав речник ГПУ Андрій Лисенко, повідомляє.

Укрінформ.

За його словами, 4 квітня близько 3:17 у Києві невстановлена особа скоїла замах на вчинення терористичного акту відносно співробітника спецслужби України шляхом спроби мінування його автомобіля.

«Під час закладення вибухівки внаслідок спрацювання вибухового пристрою ця особа отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, від яких померла у лікарні не приходячи до свідомості», - уточнив Лисенко.

Він додав, що відповідні відомості внесено до ЄРДР, досудове розслідування здійснює ГУ НП у місті Києві.

Процесуальне керівництво доручено генпрокурором Юрієм Луценком військовим прокурорам Головної військової прокуратури ГПУ.

Як повідомлялося раніше, 4 квітня в Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda, внаслідок чого постраждав чоловік. У тяжкому стані його доправили до лікарні.

Відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Згодом головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у соцмережі, що цей автомобіль нібито належить офіцеру українських спецслужб, який бере активну участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі. За словами Бутусова, вибух стався у той час коли «диверсант здійснив спробу встановити міну під машину».