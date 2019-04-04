АМКУ наклав рекордний штраф на змовників, які розіграли харчові торги Міноборони вартістю 2,2 млрд Антимонопольний комітет України 4 квітня оштрафував на 869,27 млн грн компанії, які у 2016 році брали участь у закупівлях послуг харчування Міністерством оборони на загальну суму 2,20 млрд грн.

Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з засідання комітету. Сукупний розмір штрафів, які були накладені на порушників в результаті розслідування під проводом держуповноваженої Агії Загребельської, є найбільшим в історії АМКУ серед інших справ по антиконкурентним узгодженим діям, що стосуються спотворення результатів торгів. Порушення конкурентного законодавства з боку 22 фірм полягало у тому, що вони подали заявки на торги, але потім організовано відкликали. Це дало можливість отримати підряди за найвищими цінами ТОВ «Геус груп» на 895,92 млн грн., ТОВ «Візит» на 681,61 млн грн., ТОВ «Авіка» на 374,30 млн грн., ПП «Артек-Союз,ЧП» на 345,50 млн грн. і харчування на військовій кафедрі КНУ ім Шевченко на 14,34 млн грн. Справу по тендеру КНУ Шевченка виділив в окреме провадження для проведення додаткового розслідування. Серед оштрафованих найбільші санкції отримали ТОВ «Військторг» – 363,83 млн грн., ТОВ «Укрпродакорд ОР» – 204,37 млн грн., ТОВ «Візит» – 97,44 млн грн., ТОВ «Пирятинський делікатес» – 93,81 млн грн. Решта 18 фірм отримали штрафи розміром 0,7 – 32 млн грн. (весь перелік нижче). АМКУ з’ясував, що учасники торгів продемонстрували ознаки узгодженої поведінки та мали зв’язки, за якими їх можна розділити на чотири групи: - ТОВ «Візит», ТОВ «Укпродакорд ОР», ТОВ «Статпостач» і ТОВ «Арта груп» (раніше «Наші гроші» назвали цю групу «Білоцерківські» за місцем розташування; - ТОВ «Авіка», ТОВ «ВКФ Сава», ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» (раніше «Наші гроші» назвали цю групу «Дніпропетровці» за місцем розташування); - ТОВ «Геус-групп», ТОВ «Ректан», ТОВ «Військторг», ТОВ «Продвсесвіт», ТОВ «Транс логістик центр», ТОВ «Час мрій» (раніше «Наші гроші» назвали цю групу «Генерал–Єнакіївські» через зв’язки з вищим генералітетом Міноборони часів Михайла Єжеля і зв’язки з угрупування нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка); - ПП «Артек-союз», ПП «Збалансоване харчування», ТОВ «Латоріца-темп», ТОВ «Валета С» (раніше «Наші гроші» назвали цю групу «Кримські» за місцем розташування). АМКУ виявив зв’язки як усередині груп (спільні телефони, однакові ІР-адреси, з яких завантажували пропозиції в «Прозорро», однакові назви файлів з документами, синхронне отримання довідок з банків та інших держустанов, одні склади та автотранспорт, спільні робітники), так і між групами: Ці групи поділили між собою підряди Міноборони за географічним принципом. Розслідування АМКУ було завершено у грудні 2018 року. З того часу учасники знайомились з матеріалами справи та висловлювали свої заперечення. З початком розслідування більшість переможців скандальних тендерів Міноборони припинили звітувати Державній фіскальній службі про свою діяльність. Відтак по закону отримали найменші штрафи – по 340 тис грн. за участь у кожному з тендерів. Решта компаній, які не припинили діяльність і звітували в ДФС, отримали штрафи, чий розмір може сягати до 10% річного доходу за рік, який передує даті рішення про накладення штрафу. У даному випадку для обрахунку штрафів були взяті дані про доходи фірм за 2018 рік. Після закінчення діяльності «Геус-груп» місце цієї фірми в військових підрядах зайняла компанія «Військторг». У 2018 році і вона припинила вигравати тендери, а її місце зайняла пов’язана фірма «Військсервіс-волонтер», яка наприкінці 2018 року отримала 70% підряди Міноборони на 2 млрд грн. Фірми «Військсервіс-волонтер» і «Військторг» фігурують в одному кримінальному провадженні, яке прокуратура з 2016 року веде за підозрою у ухиленні від сплати податків. Напередодні рішення АМКУ прокуратура і СБУ отримали судовий дозвіл на вилучення оригіналів документів, що стосуються розслідування антимонопольників. Розміри штрафів: ТОВ «Військторг» – 363 837 557 грн.; ТОВ «Укрпродакорд ОР» – 204 365 000 грн.; ТОВ «Візит» – 97 442 333 грн.; ТОВ «Пирятинський делікатес» – 93 815 333 грн.; ТОВ «Імпел Гріффін Груп» – 32 569 333 грн; ПП «Артек-Союз» – 22 823 867 грн.; ТОВ «Латоріца-темп» – 22 033 253 грн.; ТОВ «Регіональна кейтерингова компанія» – 7 413 615 грн.; ТОВ «Транс Логістик Центр» – 6 086 610 грн.; НВФ «Істок-Днепр» – 2 867 773 грн.; ТОВ «ВКФ «Сава» або ТОВ «Страттон сільвер» – 2 039 994 грн.; ТОВ «Страттон інфо» або ТОВ «Авіка» – 2 039 994 грн.; ТОВ «Статпостач» – 1 699 995 грн.; ТОВ «Арта груп» – 1 699 995 грн.; ТОВ «Валета С» – 1 359 996 грн.; ПП «Збалансоване харчування» – 1 359 996 грн.; ТОВ «Геус-Груп» – 1 019 997 грн.; ТОВ «Продвсесвіт» – 1 019 997 грн.; ТОВ «Час мрій» – 1 019 997 грн.; ТОВ «Ректан» – 1 070 993 грн.; ПП «Інтера» – 1 000 120 грн.; ТОВ «Ольмира» – 679 998 грн.

"ОБКОМ" Версия для печати 04 Апреля 2019 18:00 Опубликовать Tweet





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Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів? Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (35) Ні, «камбек» вже неможливий (20) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ