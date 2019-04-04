У Зеленського заявили, що дебатувати на «Олімпійському» можна, а здавати аналізи – ні. Він здасть своїх аналізи іншому ТБ-шоумену – з РФ

Рішення піти у президенти країни далося шоумену Зеленському легше…

Володимир Зеленський відмовляється здавати аналізи у медпункті стадіону «Олімпійський», як пропонував чинний президент Петро Порошенко. Про це заявив журналістам речник штабу Зеленського Дмитро Разумков у четвер, повідомляє Українська правда.

У Зеленського запросили Порошенка разом здати аналізи в лабораторії «Євролаб» о 8 ранку 5 квітня.

У штабі кандидата кажуть, що сумніваються у незаангажованість лабораторії в «Олімпійському».

«При всій повазі до «Олімпійського», є незалежні майданчики», – сказав Разумков.

(від Обкому: Про «Євролаб» і пана Пальчевського див. Почему гражданин России стал первым замом министра Украины?)

Нагадаємо:

Ввечері 3 квітня Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з Порошенком, але на НСК «Олімпійський».

Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб «довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів».

Вночі 4 квітня Порошенко оприлюднив відеозвернення до Зеленського, де заявив, що він готовий провести дебати на НСК «Олімпійський».

У штабі кандидата у президенти чинного глави держави Петра Порошенка заявили, що він буде чекати Зеленського зранку 5 квітня для здачі аналізів, у тому числі на вживання алкоголю і наркотиків.