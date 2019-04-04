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В НАТО погодили «чорноморський» пакет на підтримку України

Країни-учасники Організації Північноатлантичного договору погодили новий пакет підтримки України й Грузії в Чорному морі на тлі російської агресії з метою посилення безпеки в регіоні.


Ці кроки включатимуть розвідку, візити коралів Альянсу, обмін інформацією, заявив у четвер на прес-конференції в Вашингтоні генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили, що можемо більше зробити для посилення нашої безпеки в регіоні Чорного моря. Ми погодили пакет заходів щодо поліпшення нашої обізнаності про ситуацію, а також посилення нашої підтримки як для Грузії, так і для України», - зауважив Столтенберг.

Він зазначив, що йдеться, в тому числі, про «навчання Військово-морських сил та сил Берегової охорони, візити до портів, а також тренування та обмін інформацією».

Як підкреслив генсек НАТО, це базуватиметься на «вже досягнутій тісній взаємодії».

Водночас він поінформував, що прямо зараз група кораблів НАТО проводить патрулювання в Чорному морі та залучена до навчань з українськими кораблями.

«Отже, ми посилимо наш фокус уваги та нашу присутність у цьому життєво важливому регіоні», - підкреслив Столтенберг.

Крім того, він попередив Москву про необхідність звільнення українських моряків.

«Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків та кораблі, які вона захопила минулого року біля Азовського моря», - наголосив глава НАТО.


"ОБКОМ"

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04 Апреля 2019 20:09

 

 

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