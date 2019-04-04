Підсумки першого туру виборів президента надихнули українських попів Гундяєвського патріархату на нове паскудство

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УПЦ (МП) закликає патріарха Варфоломія відкликати Томос про автокефалію Православної церкви України, а від «розкольників» вимагає каяття.

Синод Української православної церкви (Московського патріархату) заявляє, що дії Константинопольського патріархату в Україні «завдали великої шкоди українському православ'ю», і закликає особисто патріарха Константинопольського Варфоломія «виправити помилку» шляхом відкликання Томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ), зазначено в заяві Священного синоду УПЦ (МП), розміщеній на сайті синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій мають визнати свою помилку і працювати над її виправленням. Способом виправлення цієї помилки могло б бути відкликання томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу і скликання Всеправославних зборів для соборного вирішення українського церковного питання», - зазначено в тексті заяви.

«Лише покаяння і щире визнання розкольниками своїх помилок перед церквою і повернення до її лона може принести мир і єдність в церковне життя України», - наголошується в заяві синоду УПЦ (МП).