«Друзям – все!»: штаб Порошенка визнає право Зеленського ділитися аналізами виключно з симпатиками

У штабі чинного президента Петра Порошенка заявили, що шоумен Володимир Зеленський уникає об’єктивного медичного обстеження.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу Петра Порошенка:

«Ділитися аналізами зі своїми симпатиками – безумовне право кандидата Володимира Олександровича Зеленського.

Але слід брати до уваги, що власник лабораторії «Євролаб» Андрій Пальчевський є політично заангажованою «зіркою» каналів Віктора Медведчука. Крім того, згідно повідомлень низки авторитетних українських ЗМІ, він відкрито висловлює свої симпатії до Володимира Зеленського. Все це означає, що Пальчевський не зможе об’єктивно розглянути біологічні проби та зразки, відбірані для аналізу.

Сенс же медичної експертизи полягає в її об’єктивності, неупередженості і довірі з боку суспільства. Саме такого обстеження із незрозумілих нам причин і уникає кандидат Зеленський».

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