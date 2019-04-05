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Порошенко записав ще одне відеозвернення до Зеленського
Президент запевняє кандидата, що «дебати - це не страшно».
У Twitter Петра Порошенка з’явився новий ролик-звернення до Володимира Зеленського.
Зокрема, Порошенко записав такі свої слова:
«Володимире Олександровичу, не бійтесь, дебати – це не страшно…
Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов.
І ніким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком.
Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю!»
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