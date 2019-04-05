Доба ООС: у відповідь на поранення українського військового знищено чотирьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 5 квітня говориться:

«4 квітня російсько-окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому вісім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 33 боєприпаси калібрів 152, 122, 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ дев'ять разів:

тричі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і великокаліберних кулеметів – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста АВДІЇВКА;

з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ПІСКИ;

зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища міського типу ТАЛАКІВКА;

з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів – біля села НОВОСЕЛІВКА ДРУГА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 4 квітня вогнем у відповідь чотирьох окупантів було знищено, двох – поранено.

Також вогнем у відповідь знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».