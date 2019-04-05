У «военторзі» Путіна – розпродаж: ОБСЄ ледь встигає фіксувати в ОРДЛО новітні російські комплекси радіоелектронної боротьби

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) РБ-341В «Леєр-3» на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ в Україні на основі інформації за 3 квітня 2019 року, пише Українська правда.

«2 квітня команда СММ зафіксувала комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В «Леєр-3»), який перевозили на військовій вантажівці («КамАЗ-5350») неподалік від н. п. Конькове (непідконтрольний урядові, 79 км на південь від Донецька) в південному напрямку автошляхом Т0508 (у зоні, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року)», - йдеться у звіті.

Днями СММ ОБСЄ зафіксувала новітню російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж «Житель» та комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2» неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу.

Раніше СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема, Р330 «Житель», «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина», а також комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА «Репеллент-1».

Зокрема, 16 березня на окупованій частині Донбасу були помічені російські новітні системи радіоелектронної боротьби, зокрема «Тірада-2».