Порошенко вважає, що тепер вже Зеленський проявив неповагу - до Тимошенко та її виборців

Цього разу президент втримався і не назвав Зеленського «маріонеткою Коломойського».

Кандидат на посаду президента України, чинний глава держави Петро Порошенко назвав легковажним звернення свого опонента Володимира Зеленського до лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко з пропозицією бути модератором дебатів кандидатів у другому турі президентських виборів, а також розцінив його, як неповагу до неї та її виборців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Дебати не є шоу. Я вважаю, що таке зневажливе та легковажне звернення - це неповага до політика - Юлії Володимирівни Тимошенко, яка посіла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців, тому що більше двох із половиною мільйонів громадян проголосували за Юлію Володимирівну», - сказав П.Порошенко журналістам у п'ятницю в Києві.

Глава держави запевнив, що з повагою ставиться і до своїх виборців, і до виборців своїх опонентів - Ю.Тимошенко та В.Зеленського.

«І я робитиму все можливе, щоб переконати їх у другому турі проголосувати за мене. Але таке ставлення я вважаю негідним», - додав П.Порошенко.

Як повідомлялося, в четвер увечері на сторінці команди В.Зеленського в соцмережі Facebook з'явилося відеозвернення кандидата, в якому він запропонував Ю.Тимошенко, що посіла третє місце в президентських перегонах, стати «незалежним арбітром» майбутніх дебатів із нинішнім главою держави Петром Порошенком. «Юлія Тимошенко, ви посіли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів, чи зможете ви стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин», - сказав він.

Ю.Тимошенко поки що не відповіла на цю пропозицію.