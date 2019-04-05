З початку року гуманітарна допомога ОРДЛО надходить лише з території України: останній «гумконвої» з РФ прийшов туди ще у грудні

Сьогодні ООН направила до окупованих РФ районів Донбасу ще 86 тонн гумдопомоги: сантехніку та будматеріали.

Шість вантажівок із гуманітарною допомогою від Управління верховного комісара ООН у справах біженців прослідували на тимчасово окуповану територію Донбасу.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію України пройшли шість вантажівок із гуманітарною допомогою (сантехніка та будівельні матеріали) від Управління верховного комісара ООН у справах біженців загальною вагою 85,9 тонн», - повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України в п'ятницю, 4 квітня.

Нагадаємо, що 6 березня 2019 р. прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, відповідаючи на питання, чому в 2019 році Росія не відправляла «гумпомощь» в ОРДЛО, що Росія продовжує надавати «гуманітарну допомогу» окупованому Донбасу, але робить це виходячи з «реальних потреб».

За його словами, це не означає, що практика відправок на окуповані території України «гумконвоїв» перервана, просто «відбувається оцінка потреб».

Останній, 84-й за рахунком «гумконвой» з Росії на окупований Донбас був відправлений 20 грудня 2018 року загальною вагою вантажу 310 тонн, куди нібито увійшли дитячі продуктові набори, товари медичного призначення, новорічні подарунки.

Росія доставляє «гуманітарну допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

З грудня минулого року через звільнену від окупантів українську територію до окупованих РФ районів надійшла така гуманітарна допомога (наводимо приклади лише зі стрічки Інтерфакс-Україна):

09:04 05.04.2019

ООН направила до ОРДЛО майже 86 тонн гумдопомоги: сантехніку та будматеріали

09:17 04.04.2019

На непідконтрольну Україні частину Донбасу прослідували 8 фур із гуманітаркою від МКЧХ

09:51 28.03.2019

Понад 300 т гумдопомоги для жителів окупованого Донбасу від МКЧХ пройшли через КПВВ «Новотроїцьке»

08:42 15.03.2019

ООН направила на Донбас 108 тонн гуманітарної допомоги

10:29 07.03.2019

Бойовики не пропустили на підконтрольну їм територію Донбасу 3 з 4 вантажівок із гумдопомогою від МКЧХ - Держприкордонслужба України

09:09 23.02.2019

МКЧХ доправив на Донбас 190 тонн будматеріалів

09:00 16.02.2019

МКЧХ спрямував на Донбас 160 тонн будматеріалів

14:19 08.02.2019

Товариство Червоного хреста України надало постраждалим від конфлікту на Донбасі допомогу на понад 1 млрд грн

19:16 07.02.2019

Велика Британія збільшує гуманітарну підтримку України

09:05 07.02.2019

МКЧХ направив на Донбас 96 тонн продуктів і будматеріалів

09:11 26.01.2019

МКЧХ направив на непідконтрольні території Донбасу більше 150 т гумдопомоги

08:45 22.12.2018

МКЧХ направив на непідконтрольні території Донбасу більше 150 т гумдопомоги

10:11 21.12.2018

На непідконтрольні території Донбасу попрямували 15 вантажівок із гумдопомогою від міжнародних організацій - Держприкордонслужба

08:59 13.12.2018

МКЧХ направив на непідконтрольні території Донбасу понад 147 т гумдопомоги

09:14 01.12.2018

МКЧХ направив на непідконтрольні території Донбасу 196 тонн гумдопомоги.