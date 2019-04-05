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Зеленський пояснив, що вілла на «курорті російських олігархів» йому потрібна як декорація майбутнього фільму

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський каже, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.


Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми», повідомляє https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/5/7211407/Українська правда.

Зеленський сказав журналістам, що «вже відповів» на питання стосовно незадекларованого італійського маєтку, і що його команді «нічого ховати».

За словами шоумена, його компанія володіла західною нерухомістю, тому що в Україні «була недосконала банківська система».

«Вкладали… Як тільки будемо знімати новий фільм... Ця вілла… просто йдеться і знімається кіно. Ось і все», – цитують журналісти кандидата.

Нагадаємо, за даними журналістів «Слідство.Інфо», Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі, відомому як місце, де хазяйнують росіяни.

У Зеленського заявили, що за законом він не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.

Пізніше виявилось, що виборча команда Зеленського заблокувала у Facebook журналістів-розслідувачів, нібито, випадково.

У 2016 році схожа ситуація сталась із майном президента Петра Порошенка. Журналісти знайшли його незадекларовану віллу Порошенка на півдні Іспанії, а в АП сказали, вносити її до декларації Порошенко не мав.


"ОБКОМ"

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05 Апреля 2019 16:30

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (44)

Ні, «камбек» вже неможливий (25)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 