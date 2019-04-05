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Снайпер бойовиків обстріляв КПВВ «Мар'їнка»: поранено українського прикордонника

Контрольній пункт тимчасово не працює.


Ворожий снайпер у п'ятницю вдень обстріляв контрольний пункт в'їзду/виїзду «Мар'їнка» (біля окупованого Донецька), український прикордонник дістав поранення. Наразі КПВВ тимчасово не працює, командувач об'єднаних сил Сергій Наєв упровадив режим «червоний».

«О 14.00 ворожий снайпер вчинив обстріл блокпоста першого оборонного рубежу перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду «Мар'їнка». Внаслідок пострілу старший лейтенант Державної прикордонної служби України Олексій Коневега дістав поранення в ногу. Військовослужбовця евакуйовано до військового шпиталю», - йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Для безпеки особового складу, який виконує завдання на КПВВ «Мар'їнка», а також безпеки громадян України, які перетинають лінію зіткнення, роботу КПВВ наразі припинено.

Командувач ОС генерал-лейтенант С.Наєв упровадив режим «червоний» на цьому КПВВ.

«Вжито контрснайперських заходів підрозділом Збройних сил України зі складу об'єднаних сил», - зазначено в повідомленні.

У свою чергу спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що стан здоров'я пораненого прикордонника задовільний. «Близько 14 години старший зміни на нульовому блокпосту КПВВ «Мар'їнка» дістав кульового поранення внаслідок обстрілу зі снайперської зброї з боку тимчасово окупованої території. Стан здоров'я пораненого задовільний. Йому надали першу медичну допомогу й доправили до найближчого медичного закладу», - написав він на сторінці у Facebook.


Інтерфакс-Україна

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05 Апреля 2019 17:11

 

 

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