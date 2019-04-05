Арбітри СОТ відмовили Україні в скарзі на РФ за обмеження транзиту товарів Україна на рівні панелі арбітрів програла спір у Світовій організації торгівлі (СОТ), що стосується обмежень щодо транзиту українських товарів територією Росії.

Як зазначено в повідомленні арбітрів, оприлюдненому на сайті СОТ у п'ятницю, вони не виявили порушення Росією її зобов'язань і за угодою ГАТТ 1994 року, і за угодою про приєднання до СОТ, повідомляє Інтерфакс-Україна. У зв'язку з цим панель арбітрів вирішила не давати ніяких рекомендацій Органу з вирішення спорів (DSB) СОТ. Як відомо, Україна в середині вересня 2016 року направила запит про консультації з Росією до СОТ щодо обмеження транзиту українських товарів через територію РФ, але консультації, що відбулися в листопаді, до консенсусу не привели. Подача запиту на консультації є першим етапом подачі позову, і якщо протягом 60 днів консультації ні до чого не приведуть, то можна ініціювати створення панелі арбітрів, чим у середині лютого скористалася Україна, але РФ тоді заблокувала скликання панелі. У разі повторної заявки рішення про скликання третейської групи приймається автоматично, в результаті гендиректор СОТ 6 червня 2017 року сформував таку панель. СОТ зазначала, що США, ЄС, Китай, Японія, Корея, Туреччина, Індія, Молдова, Канада, Австралія, Норвегія, Бразилія, Болівія, Чилі, Парагвай, Саудівська Аравія і Сінгапур зарезервували за собою право брати участь у панельному розгляді як треті особи. Президент РФ Володимир Путін на початку липня 2016 року вніс зміни до указу від 1 січня 2016 року №1 «Про заходи із забезпечення економічної безпеки та національних інтересів Російської Федерації під час здійснення міжнародних транзитних перевезень вантажів із території України на територію Республіки Казахстан через територію Російської Федерації». Згідно зі змінами, правила ввезення вантажів з території України через Росію поширюються не лише на Казахстан, а й на Киргизію. Указ президента РФ від 1 січня 2016 року встановлював, що міжнародні транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території України на територію Казахстану через російську територію здійснюються лише з території Білорусі «за умови застосування до вантажних приміщень (відсіків) транспортних засобів і залізничного рухомого складу, приміщень, місткостей та інших місць, в яких є або можуть бути товари, засобів ідентифікації (пломб), зокрема тих, що функціонують на основі технології глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, а також за наявності у водіїв транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення, облікових талонів». У своїй скарзі до СОТ Україна оцінила скорочення експорту українських товарів на ринки країн Центральної, Середньої Азії та Кавказу в першому півріччі 2016 року через такі дії РФ у 35,1%, зокрема до Казахстану - на 45,5%.

"ОБКОМ" Версия для печати 05 Апреля 2019 17:30 Опубликовать Tweet





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