«Відкритий» кандидат Зеленський не покаже декларацію за 2018 рік. Навіть на «Олімпійському»

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів.

Так у прес-службі Зеленського відповіли на лист громадського руху ЧЕСНО.

«Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства», — йдеться у відповіді прес-служби.

Сьогодні, 5 квітня, рух «Чесно» закликав кандидата у президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за минулий рік.

Комік Володимир Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, адже виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.

31 березня 2019 року відбувся перший тур виборів президента України – і Зеленський став його лідером. У другому турі він буде змагатися з чинним президентом Петром Порошенком.

Порошенко як посадовець вже задекларував доходи за 2018 рік, а від Зеленського закон поки що цього не вимагає.

Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.