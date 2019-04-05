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«Відкритий» кандидат Зеленський не покаже декларацію за 2018 рік. Навіть на «Олімпійському»
Кандидат у президенти Володимир Зеленський не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів.
Так у прес-службі Зеленського відповіли на лист громадського руху ЧЕСНО.
«Декларація Володимира Зеленського за 2018 рік буде подана у межах строків, встановлених чинним законодавством, та оприлюднена у відповідності до чинного законодавства», — йдеться у відповіді прес-служби.
Сьогодні, 5 квітня, рух «Чесно» закликав кандидата у президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за минулий рік.
Комік Володимир Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, адже виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.
31 березня 2019 року відбувся перший тур виборів президента України – і Зеленський став його лідером. У другому турі він буде змагатися з чинним президентом Петром Порошенком.
Порошенко як посадовець вже задекларував доходи за 2018 рік, а від Зеленського закон поки що цього не вимагає.
Другий тур виборів президента відбудеться 21 квітня.
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