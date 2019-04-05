ЗЕкандидату прийдеться замість Тимошенко кликати на дебати «квартальну» акторку Кравець: лідерці «Батьківщини» його пропозиція не «по приколу»

Олена Кравець роками грала Юлю з косою в шоу «Кварталу» - зіграє й 19 квітня.

Юлія Тимошенко не відповіла на пропозицію шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського стати ведучою на дебатах між ним і чинним президентом Петром Порошенком.

Про це в інтерв’ю «Радіо НВ» повідомив радник кандидата в президенти Зеленського Дмитро Разумков, інформує Українська правда.

З часу публікації відео із пропозицією Зеленського вже минули зазначені 24 години. Однак від Тимошенко не пролунало жодної відповіді.

За словами Разумкова, вона може бути заангажованою, але рівновіддаленою від обох кандидатів. Тимошенко критикувала Зеленського і Порошенка і через «вона б була якраз незалежним арбітром».

«Дійсно, якби вона погодилася, то, за великим рахунком, на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців. Але сталося так, як сталося. Я думаю, що буде запропоновано (позицію ведучого – УП) будь-кому іншому. Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалений від двох команд», - зазначив Разумков.

Щоб уточнити позицію Тимошенко, «Українська правда» телефонувала 4 та 5 квітня до прес-служби Юлії Тимошенко, але там не відповідали на дзвінки.