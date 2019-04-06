Україна завершує опалювальний сезон з рекордними залишками газу у сховищах

В українських підземних сховищах газу зараз близько 8,8 млрд куб. м. За останній тиждень обсяги газу зменшились на 79 млн куб. м.

Про це повідомляє «Нафтогаз України»:

«Судячи з прогнозу погоди, ми завершуємо опалювальний сезон з рекордними залишками газу у сховищах порівняно з попередніми періодами.

Щоб в квартирах не було Сахари і опалення повітря не відображалось додатковими цифрами у платіжках, звертайтесь до голови ОСББ або до ЖЕО щоб відключили опалення.

Попереду нас чекає складна зима 2019-2020. Чим більше газу збережемо зараз, тим легше буде підготуватися до наступного сезону».