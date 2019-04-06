У G7 закликали РФ відпустити українських моряків і натякнули на нові санкції

Глави МЗС країн «Великої сімки» закликали Росію звільнити українських моряків, які 25 листопада 2018 року були силою захоплені поблизу Керченської протоки.

«Ми закликаємо Росію відпустити затриманих членів екіпажу, повернути кораблі і не перешкоджати проходженню суден через Керченську протоку», - йдеться в комюніке, поширеному за підсумками зустрічі міністрів у Франції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Немає виправдання застосування Росією військової сили проти українських кораблів та персоналу. Ми закликаємо до стриманості, належної поваги міжнародного права і запобігання подальшої ескалації», - підкреслюється в документі.

Також міністри закордонних справ країн G7 висловили крайню стурбованість складними з точки зору безпеки обставинами і гуманітарною ситуацією на Донбасі.

«Ми переконані в тому, що єдиний вихід досягнення мирного та сталого врегулювання конфлікту може бути тільки за допомогою повної імплементації обома сторонами їх зобов'язань у рамках «мінських угод» з метою відновлення територіальної цілісності України», - йдеться в документі.

Крім того, в комюніке підкреслюється, що «економічні санкції можуть бути зняті, якщо Росія повністю виконає ці домовленості, але ми також готові зробити подальші обмежувальні заходи, якщо дії Росії цього вимагатимуть».