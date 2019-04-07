Доба ООС: є втрати

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 7 квітня говориться:

«6 квітня російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ десять разів:

двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста АВДІЇВКА;

з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ПІСКИ;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища ШИРОКИНЕ;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ОПИТНЕ;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села СТАРОГНАТІВКА;

зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населених пунктів АВДІЇВКА та ЧЕРМАЛИК;

з автоматичних станкових гранатометів – поблизу КРАСНОГОРІВКИ;

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ;

з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ЗОЛОТЕ-4;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу хутора ВІЛЬНИЙ;

з мінометів калібру 82 мм – також біля хутора ВІЛЬНИЙ.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту ШИРОКИНЕ.

Втрат серед особового складу немає.

Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються».