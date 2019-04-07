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Доба ООС: є втрати
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 7 квітня говориться:
«6 квітня російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ десять разів:
двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;
з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста АВДІЇВКА;
з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ПІСКИ;
з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища ШИРОКИНЕ;
зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ОПИТНЕ;
зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села СТАРОГНАТІВКА;
зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населених пунктів АВДІЇВКА та ЧЕРМАЛИК;
з автоматичних станкових гранатометів – поблизу КРАСНОГОРІВКИ;
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:
з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ;
з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села ЗОЛОТЕ-4;
з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу хутора ВІЛЬНИЙ;
з мінометів калібру 82 мм – також біля хутора ВІЛЬНИЙ.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного – поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наших захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту ШИРОКИНЕ.
Втрат серед особового складу немає.
Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються».
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