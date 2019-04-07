За тиждень до виборів власник ЗЕаналізів агітував на каналі «Росія-1» за Зеленського і за «воссоединение» України з РФ (відео) Звісно, це найкраща «незалежна» клініка, де міг здати свій біологічний матеріал ЗЕкандидат.

Ця визначна подія відбулася на російському телебаченні ще 22 марта – тобто ще до першого туру виборів і скандалу з аналізами Володимира Зеленського, повідомив сайт Bykvu (мовою оригіналу): «Бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский, являющийся владельцем клиники Eurolab, где сдавал анализы Владимир Зеленский, объявил на канале «Россия-1» о «перспективе перезагрузки отношений» между Украиной и РФ. Такое заявление он сделал перед первым туром президентских выборов в Украине в пропагандистской программе «60 минут» («ток-шоу» с Ольгой Скабеевой – «Обком»). Так, изначально Пальчевский комментировал поездку нардепа Юрия Бойко и кума президента РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Бизнесмен выразил мнение, что нужно «начинать находить общий язык». «Я ничего бы не видел предосудительного в том, что когда-то кто-то должен начинать находить общий язык. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Время ненавидеть, но и время любить. Так написано в Писании. Мы прекрасно понимаем, что 2019 год в истории нашей страны (Украины, - ред.) дает нам, обеим странам кстати, перспективу перезагрузки отношений. Американец Курт Волкер (представитель Госдепартамента США по Украине, - ред.), которого сейчас называют главным действующим лицом на территории Украины и Восточной Европы, говорит, что личные отношения между президентом Путиным и президентом Порошенко не могут быть легко разрешены. И поэтому многие люди сейчас используют этот тезис. Я верю в то, что люди, которые прилетают, улетают, и я надеюсь, когда-то и вы к нам прилетите - не можем же мы находиться в том состоянии, в котором две страны находятся не в течение пяти лет, а как минимум 15 лет», - объявил Пальчевский. По ходу программы он также назвал Россию «великой страной». Так, призывая российских пропагандистов употреблять «в Украине» вместо «на Украине», Пальчевский заявил: "Россия большая великая страна. Мы ждем от нее маленьких уступок, в том числе на человеческом уровне". Комментируя лидерство Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, бизнесмен заверил, что шоумен не связан с олигархами. «Феномен Зеленского связан не только с тем, что он как бы не принадлежит ни к одному из кланов. Народ Украины уже насмотрелся на всех остальных, которые на 100 % принадлежат. Поэтому ищут новое лицо», - сообщил он. Напоследок Пальчевский снова заявил о возможности «счастливого дня воссоединения» Украины с РФ. «Что я хотел сказать: в Украине в 2019 году есть возможность перехода от старой, а именно олигархической формы правления, к новой. Первое – это Владимир Зеленский, который лидирует, который меньше всех ассоциируется с олигархатом. И второе: обиженная Юлия Тимошенко, которая, как мы надеемся – украинцы – посадит своих обидчиков, старых олигархов в тюрьму. И последнее самое главное: чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения. Я очень вас прошу», - сказал Пальчевский. (На видео - с 5:20 и 43:50) 5 апреля в штабе Петра Порошенко сообщили, что владелец Eurolab Андрей Пальчевский ранее служил в ГРУ России. Стоит отметить, что бизнесмен заканчивал Военный институт иностранных языков в Москве. Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты. Петр Порошенко в ответ сообщил, что согласен провести общенациональные дебаты накануне второго тура выборов со своим оппонентом, Владимиром Зеленским. Впоследствии Президент предложил Зеленскому вместе сдать анализы в пятницу, 5 апреля, в медпункте стадиона "Олимпийский". В ответ шоумен отказался. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что учреждения, контролируемые государством, могут быть ангажированными. 5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Eurolab. Она принадлежит миллионеру Андрею Пальчевскому, который открыто поддерживает шоумена на выборах. Сотрудник Eurolab Владислав Кирякулов, который брал анализ, оказался звездой телешоу «Мастер Шеф» (телеканал СТБ). Кроме того, он «засветился» в сериале «Сваты». Впоследствии Кирякулов заявил, что «с детства мечтает стать актером». Вечером 5 апреля Владимир Зеленский опубликовал результаты анализов, оформленные задним числом. Сначала на странице появились результаты анализов с датой сдачи 2 апреля 2019 года, а через пару минут их заменили на новые (с датой 5 апреля). Впоследствии медицинский центр Eurolab заявил, что ошибся с указанием даты в результатах обследования. Президент Украины Петр Порошенко 5 апреля сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский», после чего выступил перед журналистами, отметив, что дебаты перед вторым туром выборов – это не шоу. В них не обнаружено никаких психоактивных веществ».

"ОБКОМ" Версия для печати 07 Апреля 2019 09:47 Опубликовать Tweet





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Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів? Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (51) Ні, «камбек» вже неможливий (26) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ