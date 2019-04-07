В Луганську окупанти обшукали кафедральний собор Православної церкви України і оселі священнослужителів

У Православній церкві України заявили, що її священнослужителі в Луганську зазнають переслідувань з боку російських окупантів.

Про це повідомив у Facebookуправитель Луганською єпархією ПЦУ, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій (Яворський).

Згідно із повідомленням, 4 квітня в управлінні Луганської єпархії та Свято-Троїцького кафедрального собору Української православної церкви (Православної церкви України) в Луганську були проведені обшуки.

З телефонної розмови з секретарем єпархії протоієреєм Анатолієм Назаренком, який перебуває в Луганську, стало відомо, що в рамках проведення операції «Стоп-терор» служби «боротьби з економічними злочинами» угруповання «ЛНР» під час обшуку вилучили церковну та українську символіку, церковні книги, офіційне листування, а також робочі комп’ютери.

Крім цього, обшуки провели й в приватних оселях священнослужителів, протоієрея Анатолія Назаренка та ієрея Геннадія Курганова.

«Наразі щодо обох священнослужителів ПЦУ ведуть «слідчі дії», їх допитують по 5–6 годин на день, їм «рекомендовано» не залишати Луганськ, але не заборонили звершувати богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луганська», - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше російська окупаційна влада Криму направила позов до контрольованого нею ж «суду» з вимогою звільнити будівлю в центрі Сімферополя, яку зараз займає Православна церква України (ПЦУ).

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