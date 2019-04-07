Відсьогодні виборці можуть змінити місце голосування

Громадяни України мають можливість відсьогодні змінити місце голосування. Відділи ведення Державного реєстру виборців працюватимуть у вихідні для того, щоб усі охочі мали змогу змінити місце голосування.

Про це під час брифінгу поінформувала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Від сьогодні наші громадяни мають можливість змінювати місце голосування. І це також одна з причин, чому ми намагалися якомога швидше, не втрачаючи рівня професійності і ретельності, оглянути всі документи і вийти на підсумки голосування», - сказала вона.

На запитання кореспондента агентства, чи працюватимуть відділи реєстру виборців у посиленому режимі для уникнення черг, Сліпачук додала, що відділи працюватимуть у вихідні.

«Точно будуть у вихідні працювати відділи. Ще ж і надто, ми також звернулися до Державної міграційної служби для того, щоб вони синхронізували свою роботу з нашою, щоб теж була можливість чергування їх співробітників», - сказала вона.