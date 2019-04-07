Кандидат у президенти Порошенко визнав, що отримав низку оцінку на занадто «важкому уроці»

Чинний президент країни Порошенко заявив про наміри суттєво змінити свою команду та здійснювати подальші реформи.

Про це Порошенко заявив ввечері 7 квітня в ефірі телеканалу «Україна», повідомила Українська правда.

«Будуть змінені ключові речі. Буде змінено команду, буде велика кількість молодих людей. Зараз я маю велику кількість пропозицій, які ми аналізуємо і які будуть представлені», - зазначив Порошенко.

«Буде суттєво укріплена обороноздатність держави. Будуть продовжені реформи, які забезпечать економічне зростання, подолання бідності і забезпечення добробуту», - заявив кандидат.

Порошенко наголосив, що економічне зростання і рух до ЄС будуть «різко прискорені», а вже у грудні 2019 року країнам-членам НАТО буде запропоновано підписати план дій щодо членства України в НАТО.

«Додому буде повернено наших полонених хлопців, які утримуються у в'язницях Москви. Буде зроблено багато кроків, які значно зміцнять мир. Зараз це буде моїм першим пріоритетом», - заявив Порошенко.

«Ми точно знаємо, куди і як рухатися», - додав він і назвав результати екзит-полів та підсумки першого туру виборів виборів-2019 «одним з найважчих уроків у своєму житті».

«Це дуже сильний стимул, щоб мною було проаналізовано усі 5 років з усіма помилками, які було зроблено. На наступні 5 років цей урок я дуже добре засвоїв», - заявив президент.