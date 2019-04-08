Бліцкриг від Зеленського: щоб закінчити війну, треба «припинити стрілянину» та платити пенсії жителям ОРДЛО

«Прикольно». Пільги за рахунок України ще можна ввести у громадському транспорті Донецька для окремих категорій.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним і відповів, чим готовий пожертвувати.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна», яке у запису вийшло в ефір ввечері 7 квітня, повідомляє Українська правда.

За словами Зеленського, з Росією «однозначно треба говорити».

«Війна з Росією. Тому з РФ треба говорити. Мають бути переговори і дипломатичний формат перемовин з РФ у присутності представників Заходу», - зазначив Зеленський.

На питання, чи готовий він до перемовин з Путіним, Зеленський без сумніву заявив «Так».

«Жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України має бути константою», - додав він на питання, чим готовий пожертвувати.

Зеленський заявив, що у Європі багато хто хоче допомагати Україні.

«Усі розуміють, що зараз головна задача - не просто зупинити війну, а зробити перші кроки - припинити стрілянину. Для цього є Мінські угоди, треба продовжувати мінський процес. Але усі згодні - ці мінський формат треба реформувати», - заявив Зеленський.

Він додав: «Ми не можемо дозволити собі якийсь довгий процес».

За його словами, також має бути розпочато «інформаційну війну, в якій ми маємо бути переможцями».

«Маємо достукатися до кожного українця, що живе на окупованих територіях, не просто їм щось пообіцяти, а відновити стосунки. ... Почати платити пенсії людям, які живуть там (на окупованих територіях - ред.), говорити їм, що вам запудрили мізки, що ми вас чекаємо, любимо, усіх переможемо, скоро стрілянина закінчиться, ви повернетеся у склад України, усі окуповані території», - зазначив кандидат.