Доба ООС: окупантам дорого коштувало поранення українського військового

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 8 квітня говориться:

«7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 45 мінометних мін калібру 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ шість разів:

з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ГНУТОВЕ;

двічі із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ШИРОКИНЕ;

двічі із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу НОВОТРОЇЦЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу міста ПОПАСНА;

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту КАТЕРИНІВКА;

з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля міста ПОПАСНА;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села НОВОЗВАНІВКА.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 7 квітня чотирьох окупантів було знищено, 14 – поранено. Також знищено один бронетранспортер противника.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з гранатометів різних систем – в районі міста АВДІЇВКА;

з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту КАМ'ЯНКА.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає».


"ОБКОМ"

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08 Апреля 2019 08:13

 

 

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