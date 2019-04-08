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Доба ООС: окупантам дорого коштувало поранення українського військового
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 8 квітня говориться:
«7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 45 мінометних мін калібру 120 та 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ шість разів:
з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села ВОДЯНЕ;
з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села ГНУТОВЕ;
двічі із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ШИРОКИНЕ;
двічі із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу НОВОТРОЇЦЬКЕ.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ чотири рази:
з мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу міста ПОПАСНА;
з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу населеного пункту КАТЕРИНІВКА;
з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля міста ПОПАСНА;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села НОВОЗВАНІВКА.
Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 7 квітня чотирьох окупантів було знищено, 14 – поранено. Також знищено один бронетранспортер противника.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
з гранатометів різних систем – в районі міста АВДІЇВКА;
з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту КАМ'ЯНКА.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає».
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