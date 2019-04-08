Генерал-поліцаю з прав людини РФ не сподобалось, що полонений українець спілкувався з єврокомісаром англійською (фото)

Зрозуміти омбудсмена РФ Тетяну Москалькову можна. Екс-депутат Держдуми РФ, доктор юридичних наук, доктор філософських наук, генерал-майор поліції у відставці запідозрила: якщо полонений український моряк вільно володіє мінімум трьома мовами, та ще і в її присутності, то, мабуть, він дійсно шпигун?

Військовополонений український моряк Денис Гриценко повідомив комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович про умови утримання у російському СІЗО. Про це повідомив керівник групи адвокатів українських моряків Микола Полозов.

«Денис Гриценко розмовляв з пані Міятович англійською мовою близько 10 хвилин. Відповів на її питання щодо стану здоров'я та умов утримання, повідомив, що слідство не надає йому, а також іншим військовополоненим побачень з близькими і телефонних переговорів», - повідомив Полозов.

«За словами Дениса, його розмова англійською мовою з комісаром Ради Європи не сподобався омбудсмену Тетяні Москальковій. Вона зажадала від перекладача перевести їй все, що Гриценко сказав Міятович», - додав адвокат.

Від ОБКОМу: Оскільки Дениса Гриценка, як і інших українських моряків, у Росії звинуватили у «незаконному перетину кордону» у Керченській протоці, ці декілька хвилин бесіди англійською з іноземкою можуть обійтись йому зайвими роками ув’язнення.

(головний російський захисник прав людини Т. Москалькова)