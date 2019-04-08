У Порошенка дійшли висновку, що проводити дебати згідно закону - це вже занадто

У штабі президента Петра Порошенка вважають, що проводити дебати 19 квітня занадто пізно, тому наполягають на зустрічі з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник штабу Олег Медведєв, пише Ліга.

Медведєв зазначив, що в штабі опонента хочуть відстрочити дебати, і 19 квітня – це занадто пізно, оскільки наступний за ним день тиші не дасть журналістам можливість проаналізувати відповіді кандидатів, а виборцям – осмислити їх.

(від «Обкому»: «ЗАКОН УКРАЇНИ «Про вибори Президента України», cтаття 62. Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів…

2. Теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин».

Тобто – у п’ятницю, 19 квітня, між 19.00 і 22.00)

«Тому залишається в силі позиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський». І Порошенко буде чекати Володимира Зеленського на цих дебатах», - зазначив Медведєв.

Він уточнив, що президент також прийде на дебати 19 квітня на «Суспільне», оскільки цього вимагає закон.

«Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК «Олімпійський», але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання своїх обов'язків», - сказав спікер штабу чинного глави держави.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.

Чинний президент Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.

Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні «Олімпійський», той погодився.

Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на «Олімпійському» 14 квітня.