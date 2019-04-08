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Творці «Слуги народу» вибачилися за те, що крім «позитивного» героя Зеленського у серіалі присутні і негативні персонажі

Тобто на екрані - все як у житті, повний реалізм.


Авторський колектив серіалу «Слуга народу-3», головного героя в якому зіграв кандидат у президенти України Володимир Зеленський, вибачилися за висловлювання, які могли образити людей з особливими потребами.

«Від імені творців серіалу «Слуга народу-3» і Студії «Квартал 95» хочемо пояснити ситуацію, яку штучно розгойдують наші політичні опоненти. Згадка слів «олігофрени», «дауни», «дебіли» у серіалі «Слуга народу-3» лунали не від персонажу Володимира Зеленського, а з вуст основного антигероя Дмитра Сурикова, негативного персонажа, корумпованого представника влади», - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці «Слуга народу» у понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Автори серіалу запевняють, що у жодному разі «не хотіли образити людей з особливими потребами, їхніх рідних і близьких». «Ми вибачаємося перед тими, хто сприйняв це особисто. Але всі ми не можемо ігнорувати той факт, що, на жаль, у нашому суспільстві слова «олігофрен», «даун», «дебіл» використовують у негативній конотації. І ця проблема свідчить про нетерпимість у суспільстві та неприйняття людей з особливими потребами», - наголошується в повідомленні.

5 квітня перший віце-спікер Верховної Ради від БПП Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook написала, що В. Зеленський у серіалі «Слуга народу» принижує більшу частину українців, «називаючи людей даунами в образливому і неприпустимому для політика тоні».

Вона зазначила, що є відкритий лист від батьків дітей із синдромом Дауна з вимогою публічно вибачитися, і також звернулася до В. Зеленського з такою вимогою.

У понеділок, після появи повідомлення від творців серіалу, І. Геращенко поінформувала, що було направлено звернення до МВС, Міністерства юстиції і Міністерства інформаційної політики, до уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо «неприпустимих, дискримінаційних, образливих висловлювань у серіалі «Слуга народу» на адресу людей з особливими потребами».

«Ми очікуємо реакцію цих інституцій. Сподіваюся, Нацрада ще існує і надасть оцінку фільму і неприпустимим сценам, а міністру внутрішніх справ Авакову компліменти з вуст Зеленського не завадять засудити дискримінацію та нетерпимість», - зазначила вона.


"ОБКОМ"

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08 Апреля 2019 21:45

 

 

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