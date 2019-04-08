Уряд вирішив: поліграф – двигун реформ в «Укроборонпромі»

Як зазначається у рішенні Кабміну, воно ухвалене на виконання указу президента України №79, що вводить в дію відповідне рішення Ради національної безпеки й оборони.

Про це повідомляє Урядовий портал:

«Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований план реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення в частині запровадження додаткових заходів з перевірки наявності корупційних ризиків у діяльності керівництва державного концерну «Укроборонпром» та інших державних підприємств та акціонерних товариств, де частка держави перевищує 50%. Йдеться, зокрема, про можливість використання спеціальних пристроїв – поліграфів – задля проведення таких перевірок.

Нагадаємо, що план заходів, наразі передбачає також залучення фахівців країн-партнерів до роботи наглядової ради «Укроборонпрому», проведення огляду структури ОПК країни, проведення аудиту «Укроборонпрому» за участю міжнародних експертів тощо».