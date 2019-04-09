Доба ООС: один український військовий загинув, троє отримали поранення

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 9 квітня 2019 року говориться:

«8 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 40 артилерійських пострілів калібру 122 мм та 31 мінометна міна калібру 82 мм. Також ворог обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ вісім разів:

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ВОДЯНЕ;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту ПІСКИ;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу міста АВДІЇВКА;

з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту ОПИТНЕ;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем – в районі міста АВДІЇВКА;

з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту КАМ'ЯНКА.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позиції наших військ п'ять разів:

з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ;

з артилерійських систем калібру 122 мм – біля села КРИМСЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села ЗОЛОТЕ-4;

з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – також в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ.

Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 8 квітня сім окупантів було знищено, шестеро – поранено.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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09 Апреля 2019 09:01

 

 

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