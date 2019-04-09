Порошенко спрогнозував результати «дебатів» між Зеленським і Путіним

Президент і кандидат у президенти Петро Порошенко вважає, що його конкурент на виборах Володимир Зеленський може не впоратися з переговорами на високому рівні через браку досвіду.

Про це він заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV ввечері 8 квітня – і розмістив відповідну тезу у Twitter.

«Коли ми кажемо, що є поляризація кандидатів – це не так. Я шаную Володимира Зеленського як прекрасного актора», – сказав Порошенко.

«Більше того, я не стверджую, що він любить Путіна або спілкується з ним. Я не маю цієї інформації. І, може, він щиро хоче принаймні задекларувати, щоби країна рухалася в ЄС та НАТО. Але декларацій недостатньо!» – заявив він.

«Коли саме в цій галузі президент некомпетентний, не має досвіду надзвичайно важких переговорів, якщо він самостійно намагається поїхати і говорити з Путіним – із чим він звідти повернеться?», – додав Порошенко.