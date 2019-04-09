Народний посіпака Авакова проголосив очільника МВС «гарантом Конституції де-факто» і закликав «бунтівників» у регіонах опиратися забаганкам Києва

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Очікувано.


Чинний президент Петро Порошенко своїми діями після першого туру виборів показав, що перестав бути гарантом Конституції в Україні, цю роль виконує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Про це заявив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко в ексклюзивному інтерв'ю Politeka.online, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після оголошення підведення підсумків першого туру команда президента побачила, що результати у південних і східних областях - розгромні.

«За моєю інформацією, Адміністрація Президента запропонувала декільком губернаторам подати у відставку. Деякі погодилися, деякі - відмовилися, оскільки у нас в Конституції, в законах не вказано, що губернатор повинен подавати у відставку, якщо на території області чинний президент набрав низький відсоток. Я вважаю, що ті губернатори, які зараз відмовляться подавати у відставку, вчинять правильно», - зазначив Геращенко.

Він розповів із посиланням на свої джерела, що команда президента планувала набрати 21 відсоток голосів.

«У такому випадку у них розрив з результатами Зеленського, який прогнозувався на рівні 27-28 відсотків, не був би так психологічно великий і тоді шанси на перемогу в другому турі для чинного президента були б доволі великі. Основні п'ять областей, які дали перемогу президенту - це західні області України - Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська», - повідомив нардеп.

Ці регіони, на думку Геращенка, «почули президента щодо тих пропозицій, які він зробив» - щодо Томаса, створення Православної церкви України, захисту інтересів, основного гасла.

У той же час, відставка деяких губернаторів зроблена для залякування інших перед другим туром.

«Однак також хочу попередити всіх губернаторів і глав обласних районних державних адміністрацій, що закон не зобов'язує, як вони вимагають від вас, брати участь у протиправних діях, заганяти співробітників бюджетних установ на вибори, агітувати за чинного президента або за будь-якого іншого кандидата. Ваше завдання - виконувати закон і Конституцію, які говорять, що ви керуєте і направляєте роботу державних органів влади не на вибори, а заради інтересів жителів тих областей, в яких ви керуєте тимчасово. Тому не йдіть на провокації, не піддавайтеся на тиск, не йдіть у відставку на вимогу того, що у вас маленький відсоток набрав Петро Порошенко», - закликав Геращенко.

Він нагадав слова Арсена Авакова, сказані після першого туру, що другий тур не буде таким спокійним, бо «на кону фактично виживання команди чинного президента»: «Тому в хід можуть піти найрізноманітніші дії, які не підуть на благо українського народу. На сьогодні Арсен Аваков став де-факто гарантом Конституції України. Як міністр внутрішніх справ він гарантує те, що вибори другого туру повинні пройти чесно, і перемогу отримає той, хто набрав більше голосів, а не той, хто дуже хоче залишитися президентом. Тому Арсен Аваков сьогодні і є головна гарантія Конституції, і ті люди, які будуть разом з ним забезпечувати результат захисту виборів президента».


"ОБКОМ"

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09 Апреля 2019 09:44

 

 

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Ні, «камбек» вже неможливий (29)

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