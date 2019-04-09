В Україні днями відбудеться висадка елітних десантників США

Вчасно.

В Україну найближчими днями прибудуть понад 150 військових елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США для тренування українських військових у Яворівському центрі бойової підготовки у Львівській області, повідомив посол України в США Валерій Чалий.

«Клекотливі орли (screaming eagles) летять до України! Найближчими днями більше ніж 150 військових eлітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США прибудуть в Україну для тренування наших у Яворівському центрі бойової підготовки та взаємного обміну досвідом», - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Український посол зазначив, що нещодавно обговорив важливість військового стратегічного партнерства України та США з начальником штабу армії США Марком Міллі, «якого президент США Дональд Трамп запропонував на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів».